Media: Kreml wpływa na nastroje antywojenne w Niemczech

Oprac.: Paulina E. Godlewska Ukraina - Rosja

Dokumenty, do których dotarła gazeta "The Washington Post", pokazują, że Rosja próbowała doprowadzić do sojuszu między niemiecką skrajną lewicą i skrajną prawicą, aby osłabić wsparcie dla Ukrainy. Rosja próbowała wpłynąć na niemiecką opinię publiczną, by sprzeciwiała się wsparciu dla Ukrainy i stała się bardziej wroga wobec Zachodu - wynika z raportu dziennika.

Zdjęcie Stratedzy zajmowali się gromadzeniem informacji o planowanych „marszach pokojowych" w całych Niemczech. / pixabay.com