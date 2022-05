Media: Koniec "Ludowej Kekkosłowacji". Akces do NATO kończy "finlandyzację"

Oprac.: Harald Kittel Ukraina - Rosja

Wraz z decyzją władz o wejściu do NATO pogrzebana została wieloletnia polityka neutralności i ostatecznie skończy się epoka "finlandyzacji" - tak fińskie media skomentowały historyczną dla Finlandii decyzję o złożeniu wraz ze Szwecją wniosku o akcesję do Sojuszu Północnoatlantyckiego. Podążanie ścieżką do NATO ramię w ramię ze Szwecją jest pełne "ekstra symboliki", a szybki proces mógł zaskoczyć nawet Putina - twierdzi prasa.

Zdjęcie Premier Finlandii Sanna Marin / PAP/EPA/KIMMO BRANDT / PAP/EPA