Media: Kadyrowcy walczyli w Ukrainie, ostatecznie zostali wycofani do Białorusi

Oprac.: Anna Nicz Ukraina - Rosja

Czeczeńscy bojownicy, tzw. kadyrowcy walczyli po stronie Rosji w Ukrainie niemal od pierwszego dnia inwazji. Setki z nich zginęły - podało w sobotę Radio Swoboda. 13 marca zostali ostatecznie wycofani do Białorusi, skąd powrócili do Czeczenii. Kadyrowcy nie brali bezpośredniego udziału w walkach, zajmowali się za to nękaniem ludności cywilnej i kręceniem materiałów propagandowych.

26 lutego ok. 450 kadyrowców próbowało dokonać desantu na lotnisko w Hostomlu pod Kijowem