Media: Elity w popłochu uciekają z Moskwy. Kosmiczne ceny biletów

Oprac.: Paweł Basiak Ukraina - Rosja

Elity uciekają prywatnymi samolotami z Moskwy - podaje zarówno białoruska, niezależna NEXTA, jak i rosyjska telewizja Tsargard TV. Oligarchowie i przedstawiciele władz kierują się głównie do Petersburga, a także poza granice kraju. Wyprzedane miały zostać wszystkie bilety lotnicze z Moskwy do Stambułu, Astany i Tbilisi, z kolei ceny za lot do Erywania wzrosły blisko 20-krotnie.

Zdjęcie Premier Michaił Miszustin miał opuścić Moskwę / Dmitry ASTAKHOV/SPUTNIK / AFP