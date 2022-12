Media: Eksport rosyjskiego gazu do Europy spadł prawie o połowę

Oprac.: Aneta Wasilewska Ukraina - Rosja

Eksport rosyjskiego gazu do Europy przez gazociągi spadł w 2022 roku o 45 proc. w ujęciu rok do roku - wynika z danych rosyjskiego państwowego koncernu paliwowego Gazprom oraz obliczeń agencji Reutera. Jest to jeden z najniższych poziomów od rozpadu Związku Radzieckiego. Agencja przypomina, że Moskwa zdołała zrekompensować sobie spadek sprzedaży dzięki wyższym cenom surowców energetycznych.

Zdjęcie Z powodu agresji na Ukrainę Rosja straciła swój najważniejszy rynek gazowy, czyli Unię Europejską / Kirill Kudryavtsev / AFP