Media: Chińskie firmy sprzedawały Rosji karabiny i kamizelki kuloodporne

Kilka chińskich firm, w tym jedna powiązana z rządem, wysłało do rosyjskich firm sprzęt, który mógł zostać użyty do celów wojskowych - podały media. Do takiej wymiany miało dojść w 2022 roku. Biały Dom przekazał, że dał jasno do zrozumienia Chinom, że spotkają je poważne konsekwencje, jeśli udzielą Rosji pomocy.

Zdjęcie Władimir Putin i Xi Jinping / Alexei Druzhinin / AFP