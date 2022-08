Media: Atak na krymską bazę dziełem ukraińskich sił specjalnych

Wtorkowy atak na bazę wojskową na okupowanym Krymie to dzieło ukraińskich sił specjalnych - podaje "The Washington Post", powołując się na wypowiedź ukraińskiego urzędnika z kręgów rządowych. Atak na rosyjską bazę może spowodować, że dojdzie do eskalacji trwającej od pół roku wojny.

Zdjęcie Wybuch na Krymie / Anonymous/Associated Press/East News / East News