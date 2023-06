Rosjanie się tłumaczą: To ukraińska obrona powietrzna

Swoje "wytłumaczenie" na ostrzelanie obiektów cywilnych w Odessie mają również rosyjskie propagandowe media. Według prorosyjskiej strony ukraina.ru za zniszczenia odpowiadają... Ukraińcy.

"Ukraińska obrona powietrzna 'działała' w swoim charakterystycznym stylu, niszcząc fast food i kilka obiektów cywilnych w pobliżu" - przekazali propagandyści, najwyraźniej zapominając, że gdyby nie rosyjski atak z Morza Czarnego, to do żadnych zniszczeń by po prostu nie doszło. Nie przeszkodziło to jednak naczelnemu rosyjskiemu propagandyście Władimirowi Sołowjowi na powielenie tej samej wiadomości na swoim kanale w serwisie Telegram.

Najnowsze doniesienia z frontu wskazują na to, że Rosjanie wciąż będą atakować obiekty cywilne. Portal Centrum Narodowego Sprzeciwu prowadzony przez ukraińską armię informuje, że w obwodzie briańskim w Rosji, przy granicy z Ukrainą, rozmieszczono dywizjon przeciwokrętowych systemów rakietowych Bał wyposażony w pociski o zasięgu 500 km. Oznacza to, że okupanci będą mogli nimi zaatakować cele m.in. w Kijowie.