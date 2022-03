W czwartek premier Mateusz Morawiecki spotkał się w Warszawie z premierem Rumunii Nicolae Ciucą.

- Nasze warunki bezpieczeństwa są bezpośrednio zależne od tego, w jakim nastawieniu jest Rosja - czy to kraj, który dokonuje inwazji na sąsiada, czy można z nim współistnieć pokojowo. Aby tym zagrożeniom przeciwdziałać, staramy się uzgadniać nasze działania polityczne i dyplomatyczne. Dziś doszło do kolejne tury takich uzgodnień - powiedział Morawiecki.

"Miażdżące sankcje na Rosję". Morawiecki ponowił apel

- Znów chcę z całą mocą wezwać do wdrożenia miażdżącego pakietu sankcji na Rosję - powtórzył Morawiecki.

- Dzieje się coś w rodzaju przeciągania liny. Postulowaliśmy od początku, by odciąć instytucje rosyjskie od europejskich rynków kapitałowych. Tymczasem wczoraj, przedwczoraj toczą się kuluarowe rozmowy w Brukseli, by zostawić dwa banki. No nie, proszę państwa. Jesteśmy zdania, z panem premierem, by cały system bankowy w Rosji został dotkliwie obciążony sankcjami - podkreślił szef polskiego rządu.

Morawiecki zdradził też, że rozmowy z premierem Rumunii dotyczyły również dywersyfikacji źródeł energii. Jeden z pomysłów zakłada ściślejszą współpracę z Rumunami w kolejnych latach, choć jak zaznaczył Morawiecki, "być może i w najbliższych miesiącach".

- Rozmawialiśmy dużo o połączeniach gazowych, depozytach na Morzu Czarnym. Budujemy strategię z Rumunią na kolejne lata, ale może i najbliższe miesiące. Wszystkie kwestie są analizowane - zapowiedział.

Jak przekonywał, obaj premierzy byli zgodni, że "najważniejsze jest uniezależnienie się wreszcie od Rosji". - Rosji, która bierze dolary z Europy Zachodniej i zamienia je w machinę wojenną. Apeluję więc do KE o szybką zgodę na embargo na rosyjski węgiel. Rozmawiałem też w tej sprawie z premierem Australii - kolejny raz powtórzył Morawiecki.

Premier: My dzisiaj bronimy Europy

Kolejny element rozmów z rumuńskim premierem dotyczył wspólnego stanowiska obu państw w sprawie zwiększenia możliwości w ramach NATO.

- Wzmocnienie flanki wschodniej NATO jest elementem naszych przygotowań. To bardzo ważne, by nasi partnerzy w Europie doceniali nasz wysiłek. My dzisiaj bronimy Europy, przyjęliśmy ponad 500 tys. uchodźców. Musimy wzmocnić flankę NATO, by wzmocnić naszą suwerenność - podkreślał Prezes Rady Ministrów.

- Europa potrzebuje silnych gospodarek, niezależnych energetycznie od Rosji - to clue naszych rozmów. Zbliżają się trudne czasy, niestety. Ludzie dobrej woli powinni znajdować jak najwięcej punktów stycznych - uważa Morawiecki.

- Rumunia jest dla Polski jednym z głównych partnerów, którzy budzą sumienie Zachodu. Wzywamy do jak najmocniejszych sankcji, budzimy sumienie Zachodu. To powiedziałem w Berlinie - tymi rurami płynie nie tylko gaz, ale też krew niewinnych ludzi. Cieszę się, że w Rumunii znalazłem zrozumienie dla tak postawionej sprawy - podkreślił Morawiecki.

Podczas konferencji podpisano: umowę między polskim a rumuńskim rządem dot. współpracy w obszarze przemysłów obronnych, plan działań ministerstw spraw zagranicznych na lata 2022-2026, memorandum o porozumieniu między MSZ Polski a MSZ Rumunii o współpracy dyplomatycznej i akademickiej oraz porozumienie o wzmocnieniu współpracy w obszarze rezerw strategicznych i środków planowanych do wykorzystania w sytuacjach kryzysowych.

