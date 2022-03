Mateusz Morawiecki złożył w sobotę wizytę w Centrum Rozwojowo-Wdrożeniowym Telesystem-Mesko. Podczas wystąpienia podkreślał, że bezpieczeństwo jest podstawą funkcjonowania każdego społeczeństwa.

- I albo tę cenę za bezpieczeństwo zapłacimy na polu walki, krwią naszych żołnierzy, naszych matek, naszych żon, naszych dzieci jak to się dzieje dzisiaj na Ukrainie, albo za to bezpieczeństwo zapłacimy poprzez rozbudowę armii, unowocześnienie armii, poprzez nowoczesną broń na dzisiejszym polu walki - mówił premier.

Podkreślał, że do prowadzenia wojny potrzebne są pieniądze i mając to na uwadze Polska regularnie przekazuje coraz więcej środków na unowocześnienie armii. Zapewnił, że będzie to kontynuowane w najbliższych latach w wymiarze do tej pory niespotykanym.

Mateusz Morawiecki: Albo bezpieczeństwo jest, albo wszyscy podlegamy szantażowi

Premier Morawiecki zwrócił uwagę, że na forum Rady Europejskiej zaproponował, by wydatki na obronność zostały "wyjęte poza nawias wszystkich regulacji europejskich dotyczących długu, deficytu, stabilizacyjnych reguł wydatkowych". "Albo bezpieczeństwo jest, albo wszyscy podlegamy szantażowi, tak jak dzisiaj, szantażowi ze strony Rosji" - powiedział.

Zwracał też uwagę na przyjętą niedawno ustawę o obronie ojczyzny. - Żeby być skutecznym na polu walki, musimy posiadać nowoczesną broń, wzmocnioną armię, ten pierwszy krok został poczyniony po przyjęciu ustawy o obronie ojczyzny. I albo za nasze bezpieczeństwo zapłacimy wyższymi wydatkami, albo zapłacimy krwią naszych żołnierzy. Wybierzmy tą pierwszą drogę, która pozwala się skutecznie bronić - mówił.

Premier o potencjale polskich inżynierów. "To tutaj powstaje supernowoczesna broń"

W trakcie swojego wystąpienia Mateusz Morawiecki zaznaczył, że należy wykorzystać potencjał polskiej inżynierii. Zaznaczył, że obecnie na polu walki coraz większe znaczenie ma technologia, i jak stwierdził, polskie patenty to broń przystosowana do współczesnego pola walki.

- To co chcemy wykorzystać, to wielki potencjał polskich inżynierów, potencjał badawczy jak ten (...) to tutaj powstaje supernowoczesna broń, powstają pociski Piorun, które są w stanie strącać obiekty latające i udowodniły to na polu walki - mówił. Zrobię wszystko od strony operacyjnej i organizacyjnej żeby znakomici polscy inżynierowie mogli rozwijać swój kunszt, w sposób który przysłuży się do obrony naszego państwa - dodał premier.

- To jest polska myśl technologiczna, polskie patenty, znakomicie przygotowana broń do współczesnego pola walki, bo wiemy doskonale, że na współczesnym polu walki decyduje coraz bardziej technologia - dodał. Zaznaczył, że ta technologia jest rozwijana także we współpracy z partnerami z NATO.

- Walka się toczy z Rosją, z armią rosyjską. I tę walkę toczą Ukraińcy. My im pomagamy poprzez broń defensywną i różnego rodzaju działania dyplomatyczne, ale oni dzisiaj tę walkę toczą - podkreślił szef rządu.

Jak zaznaczył, Polska musi być jak najlepiej przygotowana na ewentualne złe scenariusze. - Nasze wewnętrzne technologie, przeznaczanie więcej środków mają właśnie temu służyć - wyjaśnił premier. Zapewnił też, że będziemy dobrze przygotowani na zawirowania geopolityczne, które są przed nami.

Rakiety Piorun. Rząd przekaże środki, by zwielokrotnić produkcję

Podczas konferencji w Centrum Rozwojowo-Wdrożeniowym Telesystem-Mesko w podwarszawskim Lubiczowie szef rządu poinformował, że planowane jest przekazanie środków, które pozwolą zwiększyć produkcję rakiet "Piorun".

- Zostaną przekazane odpowiednie zamówienia i środki na podmiot, który buduje rakiety Piorun. Tak, żeby co najmniej podwoić produkcję, a najlepiej zwielokrotnić ją jeszcze mocniej - zapowiedział w sobotę premier Mateusz Morawiecki. To jest moje twarde zobowiązanie - dodał.

Jak stwierdził w planach rozwoju własnych technologii ujęto bardzo wiele różnych rodzajów broni. Jednym z nich są rakiety Piorun. Premier Morawiecki zadeklarował, że zostaną przekazane odpowiednie zamówienia i środki do całego konglomeratu przedsiębiorstw składających się na podmiot, który buduje rakiety Piorun.

Do rakiet piorun odniósł się także prezes CRW Telesystem-Mesko Janusz Noga. Deklarował, że rozpoczął się proces rozwoju głowicy "Piorun", a co za tym idzie powstać mają kolejne rakiety o jeszcze lepszych parametrach.

- Głowica naprowadzająca Pioruna nie jest naszym ostatnim słowem. Produkując Pioruna natychmiast rozpoczęliśmy proces rozwojowy tej głowicy. W związku z tym głowica następna, o lepszych jeszcze parametrach jest już w trakcie uruchamiania - podkreślił.

Zapewnił też, że jednocześnie podejmowane są wszystkie starania po to, żeby zapewnić właściwe dostawy aktualnie produkowanego zestawu Piorun.

Mateusz Morawiecki wezwał KE do zablokowania handlu z Rosją

W trakcie sobotniego przemówienia szef rządu wezwał Komisję Europejską do wprowadzenia kolejnych sankcji, zablokowania handlu i wymiany towarowej z Rosją lądem i drogą morską.

- Polska proponuje, żeby do tego pakietu sankcji jak najszybciej dodać blokadę handlową, zarówno portów morskich - zakaz wpływania statków pod rosyjską banderą, z rosyjskimi towarami - ale także zakaz handlu drogą lądową" - powiedział premier w podwarszawskim Lubiczowie.

Jak stwierdził, taki krok dodatkowo zmusi Rosję do zastanowienia się, czy nie lepiej przerwać tę okrutna wojnę.

Jak dodał szef rządu, "sprawa dotyczy życia i śmierci dziesiątek, a może nawet setek tysięcy ludzi, dotyczy suwerennego kraju - Ukrainy - ale także bezpieczeństwa NATO".

- Musimy pokazać naszą siłę i zdecydowanie wobec Rosji, bo inaczej przyjdzie nam zapłacić wyższą cenę w niedalekiej przyszłości - powiedział premier.

Uchodźcy w Polsce. Morawiecki mówił o braku wsparcia ze strony UE

Premier Mateusz Morawiecki mówił też o uchodźcach, którzy przekraczają granice Polski. Jak stwierdził, Polska była w stanie samodzielnie zorganizować pomoc dla Ukraińców. Odniósł się też do kwestii pomocy ze strony Unii Europejskiej.

- Dzisiaj my tej pomocy jeszcze nie otrzymaliśmy ze strony Unii Europejskiej, ale jesteśmy silnym, dumnym narodem i państwem, które skonsolidowało finanse publiczne - powiedział premier.



- Chcę, aby wszyscy Polacy wiedzieli - myślę, że wszyscy to czują, ale powiem to z mojej perspektywy - że Polska nigdy chyba nie miała tak znakomitej marki na całym świecie - podkreślił Morawiecki. Utrzymajmy to, bo to jest coś przepięknego, coś, co daje nam właściwą pozycję w polityce międzynarodowej, coś, co pomaga nam ogromnie przebijać się z naszymi racjami tam, gdzie wcześniej był ten mur niesłusznej izolacji, ale on był widoczny dla każdego - zaznaczył.