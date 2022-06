Podczas wspólnej konferencji prasowej z Morawieckim Fiala podkreślał, że sytuacja, w której dochodzi do spotkania obu rządów, jest niezmiernie skomplikowana i trudna.

- Musimy stawiać czoła rosyjskiej agresji na Ukrainę. To ogromne wyzwanie dla obu naszych krajów - mówił.



Premier Czech dodał, że jest to też sytuacja, w której widać, że Polska i Czechy mają podobne wartości i podejście.

- Patrzymy podobnie na rosyjską agresję, dzięki czemu mówiąc wspólnym głosem, udaje nam się osiągać bardzo dobre wyniki, zwłaszcza jeśli chodzi o wpływanie na podejście innych krajów UE do tej sprawy - stwierdził.



Reklama

Współpraca Czech i Polski

Czeski premier wskazał, że omówiono też szereg konkretnych kwestii, a namacalnym efektem rozmów jest podpisanie dokumentów dotyczących współpracy w obszarze obronności i transportu.

- Chcemy rozwijać połączenia komunikacyjne między polskimi portami i Czechami - powiedział.



Przyznał, że rozmawiano też o pogłębianiu współpracy transgranicznej, m.in. w zakresie transportu.



- Poruszyliśmy kwestię dobudowania powiązań komunikacyjnych - drogowych, kolejowych. Tak, aby oba nasze kraje mogły jeszcze bardziej wymieniać się i wspierać własnym potencjałem w tej części Europy - mówił.

O szczegóły współpracy premierzy zostali zapytani podczas konferencji prasowej.

- Co do współpracy wojskowej, jeden z obszarów, gdzie przybliżamy nasze stanowiska, to kwestia zakupów. Razem możemy więcej, razem możemy taniej kupować broń, i w ramach NATO Polska z Republiką Czeską bardzo blisko współpracuje również w tematach wojskowych - powiedział Morawiecki.



Szef rządu podkreślił także, że Polska już wkrótce zakończy budowę drogi S3 do granicy z Czechami. Jak mówił, połączenie to ma zwiększyć możliwości handlowe, turystyczne, inwestycyjne. Z kolei premier Czech wskazywał, że podpisane porozumienie transportowe dotyczy rozbudowy połączeń komunikacyjnych między Polską a Czechami, w tym niskoemisyjnych połączeń kolejowych.

- Przede wszystkim chodzi o połączenie Czech z polskimi portami (...). Musimy poczynić duże postępy, ponieważ połączenia polsko-czeskie są niewystarczające - mówił Fiala.



Rozmowy o inflacji

Mateusz Morawiecki stwierdził, że wśród wyzwań, z którymi obecnie mierzą się Polska i Czechy jest inflacja.

- Obaj zgodziliśmy się co do tego, że wszystkie te ataki, które przypisują inflację działaniom naszych rządów czy płynącym z wewnątrz, są politycznie motywowane i z gruntu błędne, gdyż każdy ekonomista wie, że podstawowym czynnikiem prowadzącym do podniesionej inflacji są wysokie koszty energii, gazu, energii elektrycznej, ropy i inne elementy związane z wojną, także z cenami żywności - oświadczył szef polskiego rządu.



Mateusz Morawiecki szef polskiego rządu po spotkaniu z premierem Czech Peterem Fiala zwrócił uwagę, że Polska i Republika Czeska są dla siebie jednymi z głównych partnerów handlowych.



- Będziemy dzisiaj realizować połączenia strukturalne ze zdwojoną mocą. Polska postara się dopomóc Republice Czeskiej w projektach takich ja Stork, innych ważnych dla Czech, żeby uniezależnić się od szantażystów, od tych którzy rozpoczęli wojnę - mówił Morawiecki.

Mateusz Morawiecki: Europa i UE zwyciężają wtedy, kiedy są razem

- Będziemy robili wszystko, żeby nasze porty nad Bałtykiem były dostępne dla handlu i potrzeb czeskich - zapowiedział premier.



Jak dodał, Europa i UE zwyciężają wtedy, kiedy są razem.

- Nasze wspólne polsko-czeskie działania na forum Rady Europejskiej prowadzą do uzgodnienia stanowisk, do twardych sankcji przeciwko Rosji, do działań które mają na celu pomoc Ukrainie w wygraniu tej wojny, do działań, które mają na celu zabezpieczenie energetyczne Polski i Czech oraz do wszystkich innych działań, które umacniają perspektywy rozwoju naszych dwóch państw - powiedział Morawiecki.

Bezpieczeństwo energetyczne

Premier Fiala na wspólnej z premierem Morawieckim konferencji prasowej powiedział, że strona czeska ma "pełną świadomość faktu, że Czechy w ostatnich latach nie podejmowały wystarczających wysiłków po to, by zapewnić bezpieczeństwo energetyczne".



- Uzależniliśmy się od surowców rosyjskich i chcemy jak najszybciej to uzależnienie zakończyć. Miejmy nadzieję, że przyjdzie nam tutaj w sukurs Rzeczpospolita Polska, dlatego będziemy dalej dyskutować i negocjować w sprawach związanych z energetyczną infrastrukturą, chodzi tutaj głównie o przywrócenie projektu Stork II i budowanie infrastruktury gazociągowej - powiedział szef czeskiego rządu.



Jak mówił, projekt ten w ostatnim czasie był "w uśpieniu", a powrót do jego realizacji da możliwość wzmocnienia sytuacji Czech.