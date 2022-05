Premier Mateusz Morawiecki wypowiedział się po unijnym szczycie w sprawie szóstego pakietu sankcji na Rosję. - Skoro Rosja zamierza podporządkować Ukrainę, zniszczyć pokój, to my musimy wykorzystać naszą najpoważniejszą broń; jest nią gospodarka, zapobieganie zasilania machiny wojennej Władimira Putina w dodatkowe środki - wskazał.

- Dyskutowaliśmy o sankcjach. Po pierwsze o poszerzeniu listy oligarchów objętych sankcjami - tu zapadł szybki konsensus. W kwestii sankcji na ropę dyskusja była momentami burzliwa - komentował premier. - Europa zachowała jedność. Grupa Wyszehradzka także zachowała jedność - dodał.

Szef rządu wziął w poniedziałek i wtorek udział w szczycie unijnym w Brukseli. Porozumienie wynegocjowane w nocy z poniedziałku na wtorek przez unijnych przywódców zakłada, że do końca br. UE zrezygnuje z 90 proc. importu rosyjskiej ropy. Pozostałe 10 proc. to dostawy południowym odcinkiem ropociągu "Przyjaźń", których utrzymanie wywalczyły przede wszystkim Węgry. Ma to być jednak rozwiązanie tymczasowe.

- W Brukseli odbyła się także poważna dyskusja o bezpieczeństwie żywnościowym. Chodzi m.in. o terytoria Afryki, które polegały na eksporcie zboża z Ukrainy. Putin z premedytacją chce wykorzystać ten kryzys - wyliczał premier. - Co zrobić, by mimo tej barbarzyńskiej polityki Rosji, wywieźć jak najwięcej zboża z Ukrainy? Polska zaproponowała w tej kwestii bliską współpracę i transport poprzez naszą granicę - zapowiedział premier.

Odchodzenie od rosyjskiej ropy

- To jest dla nas potężny ból głowy, ale dostęp do ropy jest zabezpieczony - powiedział premier, zapytany, czy konsumenci odczują skutki sankcji na ropę.