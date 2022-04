Mateusz Morawiecki: Nie wszyscy robią to, co obiecywali wcześniej

Oprac.: Dawid Kryska Ukraina - Rosja

Dzisiaj siła odpowiedzi na to, co dzieje się na Ukrainie, na tą niebywałą agresję Rosji, zależy w dużym stopniu od siły i spójności głosu państw Europy Środkowej i Wschodniej - podkreślił premier Mateusz Morawiecki po polsko-słowackich konsultacjach międzyrządowych. Szef rządu zwrócił również uwagę, że nie wszystkie państwa robią to, co obiecywały wcześniej w kwestii pomocy Ukrainie.

Zdjęcie Premier Mateusz Morawiecki / Leszek Szymański / PAP