Ukraina - Rosja Media: Grupa Wagnera może utracić swój status z powodu strat w Donbasie

By nagrać relację z Bachmutu, Mateusz Lachowski musiał zejść do jednej z piwnic, służącej obrońcom miasta za schron.

- Rosjanie od rana ostrzeliwują miasto. Ta sytuacja jest właściwie niezmienna od wielu tygodni - używają do tego ostrzału różnego rodzaju sprzętu od artylerii rakietowej, przez artylerię lufową - mówił korespondent Polsat News.

Bachmut ostrzeliwany, ale sytuacja "stabilna"

Wojska wroga wykorzystują również samoloty i śmigłowce. We wtorek siłom ukraińskim udało się zestrzelić rosyjski szturmowy Su-25 w okolicach miasta.

- Ukraińcy cały czas bronią Bachmutu i mało tego, że go bronią, to nawet lokalnie przeprowadzają kontruderzenia. Podobno mieli delikatnie odrzucić Rosjan od drogi między Konstantynówką a Bachmutem, w okolicach miejscowości Krasne. W nocy udało im się odzyskać część terytorium na północ od miasta.

Według Lachowskiego informacje o kontruderzeniach wskazują, że sytuacja na północy od Bachmutu, gdzie trwały ciężkie walki "się stabilizuje".

Lachowski podkreślił, że Rosjanie nie są w stanie zdobyć miasta. - Ukraińcy cały czas bronią tych kwartałów, które mają pod kontrolą. Rosjanom nie udaje się zdobywać kolejnych terytoriów. Za rzeką dalej są bronione pozycje najcięższe dla ukraińskich żołnierzy - dodał.

Ukraińcy bronią Bachmutu. Są problemy z amunicją

Korespondent Polsat News stwierdził też, że liczba ukraińskich żołnierzy w rejonie walk jest większa niż podają media.

- Największym zagrożeniem jest to, że Bachmut mógłby zostać otoczony przez Rosjan w wyniku uderzeń od południa i od północy. Na razie do tego daleko, nie są w stanie tego zrobić pomimo zaangażowania olbrzymich sił, mimo tego, że angażują do tego bardzo wiele sprzętu. To jest największa bolączka ukraińskich obrońców. Motywację mają świetną, natomiast problemem jest ewidentnie liczba sprzętu - artylerii, moździerzy, którą mają Rosjanie. Ukraińcy mają tego wszystkiego mniej, mają też problem z amunicją do artylerii - wskazał Lachowski.

- Rozwiązaniem tego wszystkiego byłaby jeszcze większa pomoc Zachodu. To jest tak naprawdę to, co możemy zrobić dla Ukrainy, by pomóc im bronić Donbasu i Bachmutu. To się cały czas dzieje, ale za cenę krwi ukraińskich żołnierzy - podkreślił korespondent.

ISW: Siły rosyjskie "nie zdołały okrążyć miasta"

Amerykański Instytut Badań nad Wojną w raporcie z wtorku wskazywał, że siły rosyjskie "nie zdołały okrążyć miasta".

Rosyjscy blogerzy wojenni twierdzą, że ciężkie walki toczą się na północny wschód i na północ od Bachmutu, szczególnie w rejonie Krasnej Hory i Paraskowijiwki. Źródła rosyjskie twierdzą, że najemnicy z Grupy Wagnera podejmują ataki w kierunku miejscowości Stupoczky, 15 km na południowy zachód od Bachmutu, a resort obrony Rosji twierdzi, że oddziały "ochotnicze" zajęły Mykołajiwkę, 15 km na północny wschód od Bachmutu.

Jednocześnie Instytut zwraca uwagę, że informację o rzekomych postępach Rosjan może mieć na celu osłabienie morale sił ukraińskich.