Mariupol: Rosjanie próbują uzyskać dostęp do telefonów Ukraińców

Oprac.: Paulina Sowa Ukraina - Rosja

Rosjanie umieszczają sprzęt do komunikacji komórkowej wokół Mariupola, by uzyskać dostęp do zawartości telefonów. Służba Bezpieczeństwa Ukrainy zaapelowała do mieszkańców Mariupola o zmianę ustawień w komórkach.

Zdjęcie Rosyjski atak na Mariupol / AP/Associated Press/ / East News