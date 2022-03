Mariupol "okrążony i bezlitośnie atakowany"

Brytyjski resort obrony podał wcześniej, że Mariupol nie został zdobyty przez Rosjan, ale jest najprawdopodobniej okrążony przez siły wroga, które "intensywnie atakują cywilną infrastrukturę".

Zawieszenie broni jest konieczne, by "przywrócić funkcjonowanie podstawowych infrastruktur i ustanowić korytarze humanitarne, by sprowadzić żywność i leki do miasta" - wyjaśnił Bojczenko

Miasto pozostaje bez wody i elektryczności.

W piątek mer apelował, by Mariupol znalazł się na liście miast, gdzie utworzone będą korytarze humanitarne.

