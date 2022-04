- Musimy pamiętać o tym, że oprócz wszystkich innych nieszczęść, w Mariupolu wciąż znajdują się żywi ludzie uwięzieni pod gruzami. Nie mają dostępu do wody, pożywienia, światła, jakiejkolwiek łączności. Potrzeba specjalnego sprzętu - używając go, dałoby się wydostać te osoby spod ruin. Niezbędna jest pomoc, aby uratować tych, których da się jeszcze ocalić. Zwracam się w tej sprawie do społeczności międzynarodowej i ukraińskich polityków - powiedział Pałamar cytowany przez agencję UNIAN.

Wojna w Ukrainie. Rosjanie wykorzystują mobilne krematoria

Dowódca Azowa potwierdził doniesienia o wykorzystywaniu przez rosyjskie wojska mobilnych krematoriów w celu spopielania zwłok cywilów i ukrywania w ten sposób zbrodni wojennych w Mariupolu.

- Przy pierwszej nadarzającej się okazji zarejestrujemy ten proceder i zamieścimy stosowne materiały wideo. Pokażemy całemu światu, jak Rosjanie zacierają ślady - zadeklarował Pałamar.

W oblężonym przez rosyjskie wojska i stale ostrzeliwanym Mariupolu doszło do katastrofy humanitarnej. W ocenie rzeczniczki praw człowieka Ukrainy Ludmyły Denisowej, tylko w ciągu ostatniej doby najeźdźcy przeprowadzili 118 ataków lotniczych na Mariupol. Według różnych szacunków w mieście położonym nad Morzem Azowskim może wciąż przebywać 120-160 tys. mieszkańców.