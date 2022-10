Podczas Szczytu Europejskiej Wspólnoty Politycznej w Pradze fińska premier Sanna Marin została zapytana o swój pomysł na zakończenie konfliktu w Ukrainie. Nagranie z jej krótką i stanowczą odpowiedzią podbija sieć.

Ukraina. Sanna Marin o sposobie na zakończenie wojny. Nagranie hitem

W stolicy Republiki Czeskiej 44 europejskich przywódców spotkało się, by omówić sprawy gospodarcze i bezpieczeństwa. W czwartek premier Mateusz Morawiecki relacjonował swoje spotkania z liderami Unii. Na konferencji prasowej mówił, iż "szczyt potwierdził, że Rosja jest w pełnej izolacji i to nie tylko w izolacji od państw UE, ale także od innych państw, które czasami graniczą z Rosją bezpośrednio. I wszystkie one potępiają agresję Rosji - podkreślił.



Najwyraźniej podobnego zdania jest fińska premier. Podczas spotkania z dziennikarzami jeden z nich zapytał "jaka jest droga wyjścia z konfliktu" z Rosją.

- Droga wyjścia? Droga wyjścia to opuszczenie przez Rosję Ukrainy. To jest droga wyjścia z konfliktu - odpowiedziała krótko Sanna Marin.

Marin cytowana przez fińskiego nadawcę publiczne Yle wyraziła też nadzieję, że "Turcja jak najszybciej ratyfikuje wniosek o akcesję Finlandii do NATO". Marin miała w tej sprawie rozmawiać także z premierem Węgier Viktorem Orbanem. Przekazała, że "nie otrzymała żadnej informacji, by Węgry miały problem z ratyfikacją".

Węgra i Turcja to ostatnie kraje, które do tej pory nie zgodziły się na akcesję Szwecji i Finlandii do NATO.