"Mam tę moc" w schronie. Siedmioletnia Amelia opuściła Ukrainę

Oprac.: Justyna Kaczmarczyk Ukraina - Rosja

Jej śpiew poruszył serca, a nagranie z występu w kijowskim schronie obiegło świat. Siedmioletnia Amelia, która wyśpiewała ukraińską wersję przeboju "Let It Go" ("Mam tę moc"), jest już w Polsce - podaje Nexta.

Zdjęcie Śpiew siedmiolatki w schronie poruszył serca wielu osób / Twitter