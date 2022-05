Obwód doniecki to jeden z regionów Ukrainy, który okupują wojska rosyjskie. Jak wynika z doniesień ukraińskich mediów, w Makiejewce we wspomnianym obwodzie doszło do ogromnego pożaru poprzedzonego eksplozją.

Lokalne media wskazują, że płonie magazyn ropy naftowej. Podobne informacje napływają również z rosyjskich mediów propagandowych. Pisze o tym m.in. Ria Novosti.

W sieci pojawiły się nagrania

W sieci pojawiły się nagrania i zdjęcia z pożaru, na których widać gigantyczne kłęby dymu. Media wskazują, że oprócz magazynu płoną również czołgi stacjonujące na miejscu. Choć media nie precyzują, do kogo należy sprzęt, można przypuszczać, że to rosyjska broń należąca do okupantów.

Media dodają, że również magazyn ropy należał do Rosji. Wojska Putina miały tam składować paliwo, którym zaopatrywały się w rejonie walk. Nie ma jednak oficjalnego potwierdzenia tych informacji z żadnej ze stron. Nieoficjalne doniesienia mówią, że ostrzału dokonała armia ukraińska.

Makijewka była przed wojną jednym z największych ośrodków przemysłowych Donieckiego Zagłębia Węglowego. W mieście funkcjonowały kopalnie węgla kamiennego, huta żelaza, czy też odlewnia rur. W rejonie tym trwają jednak teraz działania wojenne, a Rosjanie ogłosili na okupowanym terytorium powstanie Donieckiej Republiki Ludowej.