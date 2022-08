MAEA w drodze do Zaporoża. Zmierzają w stronę elektrowni

Oprac.: Bartosz Kołodziejczyk Ukraina - Rosja

Misja Międzynarodowej Agencji Energii Atomowej jest w drodze do Zaporoża - przekazał szef MAEA Rafael Grossi. To efekt ostatnich działań Rosji w rejonie Zaporoskiej Elektrowni Atomowej, gdzie co chwila dochodzi do ostrzału.

Zdjęcie Ukraina: MAEA w drodze do Zaporoskiej Elektrowni Atomowe / VIctor/Xinhua News/East News / East News