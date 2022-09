Macron z Putinem o "suwerenności i integralności terytorialnej Ukrainy"

"Prezydent Macron potępił kontynuację rosyjskich operacji wojskowych w Ukrainie i przypomniał swoje żądanie ich jak najszybszego zakończenia, rozpoczęcia negocjacji oraz przywrócenia suwerenności i integralności terytorialnej Ukrainy" - napisał Pałac Elizejski.

Macron: Bezpieczeństwo dla Zaporoskiej Elektrowni Atomowej

"Prezydent Francji nalegał na zapewnienie bezpieczeństwa Zaporoskiej Elektrowni Atomowej. Przypomniał, że rosyjska okupacja była przyczyną zagrożeń, które dziś godzą w integralność elektrowni. Zażądał wycofania przez siły rosyjskie broni ciężkiej i lekkiej oraz przestrzegania zaleceń MAEA w celu zapewnienia bezpieczeństwa na tym terenie" - podano w komunikacie urzędu francuskiego prezydenta.

Jak wynika z oświadczenia, prezydent Macron przekazał swojemu rosyjskiemu odpowiednikowi niezbędną aktualizację dotyczącą światowego bezpieczeństwa żywnościowego. Przypomniał, że sankcje europejskie nie dotyczą produktów rolnych, ani tych niezbędnych dla rolnictwa. "Podkreślił, że zapewnienie, aby najbardziej zagrożone kraje nadal otrzymywały potrzebną im żywność, jest wspólną odpowiedzialnością partnerów międzynarodowych, zwłaszcza Rosji" - dodano.

"Prezydent Macron zwrócił się do prezydenta Putina o zapewnienie, by porozumienie zawarte przez Rosję z Ukrainą i Turcją pod nadzorem ONZ było realizowane w taki sposób, aby eksportowane ziarno trafiało do tych, którzy mają najpilniejsze potrzeby. W tym celu podkreślił znaczenie skutecznej koordynacji w ramach inicjatywy FARM, którą Francja podjęła z zainteresowanymi organizacjami międzynarodowymi" - podkreślił Pałac Elizejski.

Będzie kolejna rozmowa prezydentów Francji i Rosji

Dodatkowo Emmanuel Macron zaznaczył, że pozostanie w kontakcie z prezydentem Ukrainy Wołodymyrem Zełenskim oraz dyrektorem generalnym MAEA i w najbliższych dniach ponownie porozmawia z prezydentem Putinem, aby można było osiągnąć porozumienie gwarantujące bezpieczeństwo Zaporoskiej Elektrowni Atomowej.

W sobotę Macron rozmawiał telefonicznie z Wołodymyrem Zełeńskim. Ostatnia rozmowa z Putinem miała natomiast miejsce trzy tygodnie temu.