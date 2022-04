Macron do Zełeńskiego ws. odmowy użycia słowa "ludobójstwo": werbalna eskalacja nie pomaga Ukrainie

Prezydent Emmanuel Macron w czwartek rano rozmawiał telefonicznie z prezydentem Wołodymyrem Zełeńskim. Kolejna rozmowa przewidziana jest na czwartkowy wieczór.

Macron w czasie czwartkowej wizyty w Hawrze został zapytany o swoją środową odmowę użycia słowa "ludobójstwo" odnośnie do masakr, dokonywanych przez wojska Rosji w Ukrainie i wyrzuty ukraińskiego prezydenta, który uznał wypowiedź Macrona za "bardzo bolesną" podczas wspólnej konferencji prasowej w środę z przebywającymi w Kijowie prezydentami Polski, Litwy, Estonii i Łotwy.

- Francja jest krajem, który w latach 2010-2014 najbardziej pomógł Ukrainie przygotować się do samoobrony - skomentował Macron. Po czym dodał: - Słowa mają znaczenie i wszyscy musimy być bardzo ostrożni. (...) Słowo "ludobójstwo" ma znaczenie, które muszą określić prawnicy, a nie politycy.



Emmanuel Macron: To, co się teraz dzieje, to szaleństwo

- To, co się teraz dzieje, to szaleństwo - mówił prezydent Francji Emmanuel Macron w wywiadzie dla stacji France 2.

- Powiedziałbym, że Rosja jednostronnie rozpętała nadmiernie brutalną wojnę. Ustalono, że rosyjskie wojska dopuściły się zbrodni wojennych (...) musimy znaleźć winnych i pociągnąć ich do odpowiedzialności - powiedział francuski prezydent.

Dodał, że "teraz jest ostrożny z tak mocnymi stwierdzeniami". - Ludobójstwo ma konkretne znaczenie. Ukraińcy i Rosjanie to bratnie narody. To, co się teraz dzieje, to szaleństwo - mówił dalej Macron.

Francuski prezydent podkreślił, że nadal ma zamiar robić wszystko co w jego mocy, by powstrzymać wojnę i przywrócić pokój. - Nie jestem pewien, czy słowna eskalacja służy naszej sprawie - zaznaczył.