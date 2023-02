Łukaszenka zmienia strategię wobec Polski. Już nie mówi o ataku

Oprac.: Joanna Mazur Ukraina - Rosja

Alaksandr Łukaszenka w rozmowie z chińskimi mediami w czwartek stwierdził, że "nie zauważa koncentracji wojsk m.in. z Polski", które według niego miałyby wciągnąć Białoruś do wojny. To odmienne stanowisko wygłoszone przez Łukaszenkę w porównaniu z jego ostatnią wypowiedzią, w której stwierdził, że Ukraina rzekomo miałaby być "rozczłonkowana przez Polskę". Zaznaczył wtedy również, że jest gotów do walki u boku Rosjan z terytorium swojego kraju, jeśli "przynajmniej jeden żołnierz przekroczy granicę Białorusi", a w przypadku agresji, "odpowiedź będzie natychmiastowa".

Zdjęcie Alaksandr Łukaszenka / Natalia Kolesnikova / AFP