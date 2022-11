Łukaszenka: Traktowałem Zełenskiego jak własne dziecko

Głowie białoruskiego państwa podziękowano za przywrócenie porządku w cenach. Łukaszenka zapewnił, że krajowemu rynkowi nie grozi deficyt i puste półki, pomimo obaw niektórych biznesmenów.

"Nie mamy w Ukrainie nic do roboty"

Zapytany o udział w wojnie, podkreślił, że Białoruś nie planuje wysłać swoich żołnierzy do walki w Ukrainie - Nie mamy tam w Ukrainie nic do roboty. Nie musimy wysyłać tam ludzi do walki - ocenił. Dodał, że "powtarzał to już tysiąc razy".

- Widzieliście moje stanowisko w sprawie Ukrainy. Niczego tam nie zrobiłem. A pierwszym, który nałożył na nas sankcje, był Kijów i Wołodia Zełenski. Traktowałem go jak własne dziecko. Nawet nie chcą z nami rozmawiać. I nałożyli na nas sankcje. Dlaczego? Bo nie są niezależni. To Amerykanie przekazali im dyspozycje przez Polaków - powiedział Łukaszenka.

Łukaszenka: Ukraińcy to nasi krewni

Określił Ukraińców jako "krewnych" Białorusinów i zaoferował im schronienie w swoim kraju. - Będziemy was leczyć, będziemy was nosić na ramionach. Jesteście dla nas krewnymi - powiedział prezydent Białorusi.

Polityk stwierdził także, że nie rozumie roszczeń wobec niego ze strony Ukrainy. Wyjaśnił, że Białoruś "wypełnia jedynie porozumienia sojusznicze z Rosją".