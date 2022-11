Alaksandr Łukaszenka zapytany w prokremlowskiej telewizji Rossija-1 o ewentualne negocjacje pomiędzy Rosją i Ukrainą stwierdził, że Stany Zjednoczone nie pozwalają Ukrainie zasiąść do stołu negocjacyjnego. Białoruski dyktator dodał także: - Amerykanom wcale nie zależy na wolnej i suwerennej Ukrainie. Traktują ją jedynie jako pionka w swojej grze.

Łukaszenka kontynuował temat, mówiąc, że "Amerykanie chcą jednym ciosem (...) pokonać Europę i zbliżyć się do Chin przez Rosję. Naturalnie, depcząc Rosję".

Łukaszenka o "błędzie Zełenskiego"

Białoruski przywódca odniósł się także do prezydenta Ukrainy.

- Błąd Ukraińców, Zełenskiego, polega na tym, że łamie on klasyczne zasady procesu negocjacyjnego. Zwłaszcza w rozmowach z gigantyczną Rosją. Nie można stawiać warunków z góry. Usiądź przy stole negocjacyjnym, przedstaw tam wszystkie warunki. A drugą klasyczną zasadą jest kompromis - perorował Alaksandr Łukaszenka.

Watykan o negocjacjach między Rosją a Ukrainą

Na temat negocjacji w sprawie ukraińsko-rosyjskiej wypowiedział się także Watykan. Jak zapewnił arcybiskup Paul Richard Gallagher, szef watykańskiej dyplomacji, mimo braku odpowiedzi, Watykan "pozostaje zawsze do dyspozycji".

- A jeśli korzystne i konieczne byłoby oddanie do dyspozycji miejsca, jak to robiliśmy w przeszłości, Ojciec Święty przyjąłby bardzo pozytywnie to, gdyby prośba napłynęła od dwóch stron ze wszystkimi dobrymi intencjami i w duchu poszukiwania pokoju, dialogu i zakończenia wojny - tłumaczył arcybiskup Paul Richard Gallagher.