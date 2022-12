Jak ustalił ISW, Łukaszenka tworzy informacyjne tło, "by odeprzeć wywieraną przez Rosję presję w sprawie przystąpienia do wojny przeciwko Ukrainie". Przekazuje Kremlowi, że NATO przygotowuje atak na jego kraj.

Zdaniem białoruskiego przywódcy Sojusz oraz Ukraina są odpowiedzialne za "rosnącą liczbę prowokacji przy granicy białorusko-ukraińskiej", a ponadto Kijów "próbuje wciągnąć siły NATO w wojnę".

ISW: Łukaszenka nie chce atakować Ukrainy swoimi wojskami

W ocenie amerykańskich ekspertów "takie komentarze najpewniej wygłaszane są po to, by wzmocnić operację w przestrzeni informacyjnej mającą na celu doprowadzenie do koncentracji ukraińskich sił na granicy z Białorusią w obawie przed możliwym atakiem z tego kierunku".

Strona ukraińska informuje tymczasem, że nie obserwuje formowania się sił ofensywnych na terytorium Białorusi. Według ISW wypowiedzi białoruskich władz mogą też wysyłać sygnał, że białoruskie wojsko musi pozostawać w kraju i bronić go przed rzekomymi zagrożeniami ze strony NATO, dlatego nie może być wysłane na wojnę na Ukrainie.

W ich ocenie zaangażowanie białoruskich sił w wojnę przeciwko Ukrainie jest "bardzo mało prawdopodobne". Możliwe, że właśnie z tego powodu w czwartek do Mińska przyleciała grupa rosyjskich generałów, o czym donieśli niezależni dziennikarze z projektu Biełaruski Hajun.

Nieoficjalnie: Samoloty rządu i wojska Rosji przyleciały do Białorusi

Podkreślili oni, że o wizycie Rosjan nie informowały państwowe media. Samolot wojskowy z generałami na pokładzie wystartował z lotniska Czkałowski w obwodzie moskiewskim i wylądował w czwartek rano w Maczuliszczach niedaleko stolicy.

Autorzy projektu informują też na serwisie Telegram o rosyjskim samolocie rządowym, który nieco później pojawił się w przestrzeni powietrznej Białorusi i zmierzał w stronę Mińska.

Białoruskie media oficjalne podały, że w czwartek odbyło się spotkanie Alaksandra Łukaszenki z przedstawicielami resortów siłowych Białorusi. Z relacji mediów nie wynikało, by na naradzie byli obecni przedstawiciele Rosji.