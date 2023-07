Łukaszenka chce, by wagnerowcy szkolili białoruską armię. "Znam ich od dawna"

Oprac.: Sebastian Przybył Ukraina - Rosja

- Chcemy, by Grupa Wagnera szkoliła naszą armię, jeśli bojownicy przyjadą na Białoruś i zechcą przekazać nam swoje umiejętności oraz doświadczenie - powiedział Alaksandr Łukaszenka. Dyktator podkreślił, że najemnicy Prigożyna to "ludzie, którzy walczyli na całym świecie o ustanowienie normalnej cywilizacji", a także przestrzegł świat przed "kryzysem militarno-politycznym na skalę globalną". Porównał również Polskę do Ukrainy i nazwał ją "poligonem zastępczym" wojny Zachodu z Rosją i Białorusią.

Zdjęcie Białoruski dyktator Aleksandr Łukaszenka / Natalia Kolesnikova / AFP