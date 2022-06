Ukraina - Rosja Zełenski: Siódmy pakiet sankcji przeciwko Rosji potrzebny jak najszybciej

- Podczas pierwszej operacji powietrznej zniszczymy całą grupę wrogich satelitów. Po drugie - osłabimy cały system obrony przeciwrakietowej NATO - wyliczał Gurulew cytowany przez Sky News.

- Po trzecie - na pewno nie zaczniemy od Warszawy, Paryża czy Berlina. Pierwszym miastem, które ucierpi, będzie Londyn. To oczywiste, że Anglosasi to prawdziwe zagrożenie dla świata - powiedział.



Rosja grozi Litwie. Tranzyt częściowo zablokowany

Czwarty pakiet sankcji UE, przyjęty 15 marca, wprowadził ograniczenia na rosyjską stal i inne wyroby z metali żelaznych. Ograniczenia, które zaczęły obowiązywać 18 czerwca, objęły m.in. tranzyt koleją przez Litwę między Kaliningradem i pozostałymi częściami Rosji.

Reklama

MSZ Rosji w poniedziałek zażądało od Litwy natychmiastowego zniesienia "wrogich restrykcji" i zastrzegło sobie prawo "do podjęcia działań w celu ochrony swoich interesów narodowych".

Zobacz też: Wojna na Ukrainie. Rzecznik Kremla Dimitrij Pieskow o blokadzie Kaliningradu

Wilno przypomina, że ograniczenie tranzytu to nie jest działanie Litwy, to są sankcje europejskie i podkreśla, że kolejowa obsługa pasażerów z Rosji do Kaliningradu przez terytorium Litwy odbywa się bez zmian, samoloty latają nad Bałtykiem, bo przestrzeń powietrzna UE jest dla Rosji zamknięta.

Litewskie media przypominają, że wkrótce unijne sankcje na rosyjskie towary zostaną rozszerzone. 10 lipca wejdą w życie sankcje na przewóz cementu, alkoholu, ikrę i inne towary luksusu, 10 sierpnia - na węgiel, a od 5 grudnie zacznie obowiązywać zakaz przewozu przez Litwę ropy i jej produktów.