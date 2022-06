Litwini zrzucili się na sprzęt dla Ukraińców. To "pogromca orków"

O nowej broni dla Ukrainy poinformował na swoim Twitterze litewski dziennikarz Andrius Tapinas. To właśnie on stał za sukcesem zbiórki, która polegała na uzbieraniu 6 mln euro na zakup drona Bayraktar TB2.

Litwini tak szybko uzbierali potrzebną kwotę, że aż firma produkująca drony poinformowała, że przekaże sprzęt za darmo. Część środków przeznaczono więc na zakup innej broni dla Ukrainy. Tapinas poinformował, że chodzi o 110 systemów EDM4S SkyWiper.

Litwini zrzucili się na kolejny sprzęt. "Pogromca orków" dla Ukrainy

"Systemy nazwaliśmy "pogromcami orków". Tolkien by zaaprobował" - napisał. Broń ma trafić do 35 jednostek wojskowych stacjonujących w Ukrainie.

EDM4S SkyWiper to sprzęt wojskowy produkowany na terenie Litwy. Ważący ok. 6 kilogramów sprzęt może przenosić jedna osoba, co powoduje, że maszyna jest wyjątkowo poręczna. System służy do eliminowania bezzałogowców o małym i średnim kalibrze.

Co ciekawe, broń jest w stanie przechwycić sygnały nawigacyjne bezzałogowców wroga i w taki sposób je unieszkodliwić, lub nawet przejąć nad nimi kontrolę. Wygląd maszyny jest dość specyficzny, w sposobie chwytu może przypominać granatniki przeciwpancerne.