Litwa odpowiada na ultimatum Rosji: Zwróćcie się do Komisji Europejskiej

Oprac.: Michał Michalak Ukraina - Rosja

Jeśli Rosja ma wątpliwości co do sankcji, to powinna najpierw zwrócić się do Komisji Europejskiej - oświadczył litewski minister spraw zagranicznych Gabrielius Landsbergis. To odpowiedź na żądanie MSZ Rosji, by Litwa "natychmiast zniosła wrogie restrykcje". Chodzi o tranzyt towarów do Kaliningradu.

Zdjęcie Szef litewskiej dyplomacji Gabrielius Landsbergis / AFP