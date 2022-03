Ukraina - Rosja Czy Rosja użyje broni nuklearnej w Ukrainie? Eksperci wskazują na rolę Chin

Sankcje nałożone na Rosję miały być skuteczną, niemilitarną bronią w walce z agresorem. Po części można uznać ten zabieg za skuteczny, bo już ponad 400 firm zdecydowało się na wycofanie, zawieszenie lub ograniczenie swojej działalności. Jednak lista firm, które nie wycofały się z Rosji, to nadal prawie trzydzieści podmiotów. Wśród nich są popularne marki znane polskim konsumentom.

Lista firm, które nie wycofały się z Rosji: Auchan, Leroy Merlin i Decathlon

Lista firm, które nie wycofały się z Rosji, rozpoczyna się od francuskiej sieci hipermarketów Auchan. Jej centrala zdecydowała, że nie wycofa się z tak potężnego rynku, a co więcej, według rosyjskich źródeł francuski gigant swoją ofertę miałby jeszcze poszerzyć. Dla Auchan Rosja to trzeci najważniejszy rynek na świecie, a sieć hipermarketów to część francuskiego holdingu klanu Mulliez, jednego z najbardziej zamożnych na świecie.

Do holdingu rodziny Mulliez, których majątek wyceniono na ponad 45 mld dolarów, należą również Leroy Merlin oraz Decathlon czyli kolejne firmy, które nie wycofały się z Rosji. Leroy Merlin to sieć, gdzie klienci znajdą materiały budowlane i wykończeniowe. Firma Leroy Merlin i jej 112 sklepów w Rosji działają normalnie. Natomiast Decathlon to sieć sklepów ze sportową ofertą. Na sklepy wylała się fala krytyki.

Reebok, LG Electronics, Oriflame Cosmetics i Subway

Lista firm, które nie wycofały się z Rosji, poszerza się o znaną sieć Subway. Firma niejako umywa ręce tłumacząc, że Subway działa w Rosji na zasadzie franczyzy, podobnie zresztą jak w innych krajach. Dlatego o lokalach decydują lokalni przedsiębiorcy. Subway przerzuca odpowiedzialność na właścicieli lokali, które są niezależną własnością.

Pomimo że neutralna dotąd Szwecja wysłała na Ukrainę sprzęt wojskowy, to z rynku rosyjskiego agresora nie zamierza wycofywać się szwedzka firma kosmetyczna Oriflame. Ta pozostanie w Rosji i nadal będzie sprzedawać w tym kraju swoje produkty. Oficjalnej decyzji w sprawie wycofania się z rosyjskiego rynku nie podął również znany producent elektroniki LG Electronics. Elektronikę w Rosji nadal sprzedaje również tajwański ASUS.

W Rosji wciąż działa także Authentic Brands Grup. Sama nazwa zapewne kojarzy się niewielu, ale ta jest właścicielem miedzy innymi firmy odzieżowej, popularnej na całym świecie marki Reebok. Authentic Brands Grup to jednak o wiele więcej, ponieważ firma odzieżowa jest właścicielem ponad 50 marek konsumenckich, od popularnych po luksusowe, w tym dostępnych także w Polsce (Forever 21, Hervé Leger Paris, Juicy Couture, Volcom, Nautica).

Szwajcarski gigant Nestlé również zostaje

Konsumenci, którzy nie kojarzą samego Nestlé, na pewno kojarzą produkty szwajcarskiego giganta. Lista jej marek jest ogromna, a polscy konsumenci kupują je codziennie. Nestlé posiada w Polsce takie marki jak Goplana, Nałęczowianka, Winiary czy Zielona Budka. Dodatkowo jest właścicielem popularnych marek takich jak KitKat, Lion, Nescafe czy Nesquik.

Kwestię opuszczenia przez Nestlé rosyjskiego rynku poruszał w rozmowie z CEO Nestlé Markiem Schneiderem premier Ukrainy, Denys Szmyhal. Niestety bezskutecznie, bo Nestlé zapowiedziało kontynuowanie sprzedaży w Rosji. Tę decyzję krytykują polscy politycy.

Mniej znane firmy, które nie wycofały się z Rosji

Przygotowana przez profesora amerykańskiego uniwersytetu Yale Jeffreya Sonnenfelda lista jest znacznie dłuższa. Nieskore do wyjścia z rosyjskiego rynku są również inne marki. Co ciekawe, najwięcej z USA. I to pomimo sankcji oraz ostrych słów prezydenta Joe Bidena, który nazwał Putina "krwawym zbrodniarzem". Marki z USA, które nadal działają w Rosji to:

Air Products (gazownictwo)

Baker Hughes (sługi przemysłowe)

Cargill (produkty rolne)

Cloudflare (usługi internetowe)

Greif (produkcja przemysłowa)

Halliburton (obsługa pól naftowych)

International Paper (produkcja papieru)

IPG Photonics (produkcja laserów)

Koch Industries (konglomerat różnych branż produkcyjnych)

Nalco (uzdatnianie wody)

Schlumberger (obsługa pól naftowych)

Young Living (olejki eteryczne).

Listę firm, które nie wycofały się z Rosji, powiększa również Accor (francuska firma turystyczna), Gruma (niemiecka firma zajmująca się produkcją spożywczą), Metro (koncern handlowy również z Niemiec) oraz Natura and Company (kosmetyki z Brazylii). Lista firm, które nadal działają w Rosji jest na bieżąco aktualizowana, ponieważ część firm pod wpływem fali krytyki wycofuje się z Rosji.