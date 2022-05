Agencja dpa podkreśla, że spotkanie Zełenskiego z Merzem jest dużym zaskoczeniem, gdyż nie było wcześniej planowane. Podczas krótkiej wizyty w Kijowie szef CDU spotkał się, zgodnie z planem, także z premierem Ukrainy i przewodniczącym parlamentu.

Merz zapewnił o pełnej solidarności z Ukrainą: Niemcy stoją po stronie Ukrainy i jej bohaterskiego narodu.

O szczegółach swych rozmów w Kijowie nie chciał mówić. Podkreślił jednak, że był wstrząśnięty ogromem zniszczeń, jakie zobaczył w mieście Irpień, położonym w aglomeracji kijowskiej. - Trzeba zobaczyć z bliska jak straszliwa jest ta wojna - powiedział.

Kanclerz nie wybiera się do Kijowa

W rozmowie z niemiecką stacją telewizyjną ZDF udzielił rady kanclerzowi Niemiec Olafowi Scholzowi, by osobiście pojechał na Ukrainę. - Takich rozmów nie można prowadzić przez telefon, ani też w formie wideokonferencji - podkreślił Merz.

W poniedziałek wieczorem kanclerz Scholz stwierdził w wywiadzie telewizyjnym, że nie wybiera się do Kijowa, bo w kwietniu władze Ukrainy zablokowały przyjazd prezydenta Niemiec Franka-Waltera Steinmeiera, jak zauważa agencja AFP, krytykowanego za bliskie relacje z Rosją w ostatnich latach.

"Dobrze, że lider CDU Friedrich Merz pojechał do Kijowa. To gest, którego brakuje ze strony kanclerza Niemiec Olafa Scholza" - ocenił we wtorek wiceszef MSZ Szymon Szynkowski vel Sęk. Ważne, by oznaczał on radykalną zmianę w polityce CDU wobec Rosji - zaznaczył.