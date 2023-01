Leopardy dla Ukrainy? Szef firmy zbrojeniowej: Na pewno nie przed 2024 rokiem

Oprac.: Dawid Szczyrbowski Ukraina - Rosja

Koalicjanci Olafa Scholza apelują, aby jak najszybciej dostarczyć Leopardy 2 dla walczącej Ukrainy. Na realia wskazuje jednak Armin Papperger, szef Rheinmetall, firmy produkującej uzbrojenie. - Nawet jeśli jutro zapadnie decyzja, że możemy wysłać nasze czołgi do Kijowa, to dostawa potrwa do końca przyszłego roku - przekonuje.

Zdjęcie Armin Papperger, szef produkującej uzbrojenie firmy Rheinmetall / AFP