Leopardy dla Ukrainy. Polska poprosi, Niemcy uruchomią procedurę

Tomasz Lejman Ukraina - Rosja

Wola polityczna to jedno, a procedury to drugie - w taki sposób rzecznik niemieckiego rządu komentuje słowa szefowej niemieckiej dyplomacji Anneleny Baerbock. Steffen Hebestreit, odpowiadając na pytanie w sprawie wypowiedzi niemieckiej minister, powiedział w poniedziałek dosłownie jedno zdanie: "Chciałabym to ująć tak, jeżeli dany wniosek do nas w Niemczech zostanie skierowany, a tak się na chwilę obecną nie stało, wszystko poddane zostanie procedurom, dzięki którym będzie można dać odpowiedź i tego się trzymamy".

Zdjęcie Kanclerz Niemiec Olaf Scholz w otoczeniu niemieckich żołnierzy na tle czołgu Leopard 2 / RONNY HARTMANNAFP / AFP