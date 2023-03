Ławrow wyśmiany podczas szczytu G20. "To wstyd"

Oprac.: Sebastian Przybył Ukraina - Rosja

- Przeciwko Rosji rozpętała się wojna, a my staramy się ją powstrzymać - stwierdził minister spraw zagranicznych Rosji Siergiej Ławrow na szczycie G20 w New Delhi, po czym widzowie zareagowali salwą śmiechu. Szef rosyjskiego resortu ocenił ponadto, że państwa uczestniczące w spotkaniu "są zainteresowane tylko Ukrainą". - To wstyd. Ta polityka się nie powiedzie - oznajmił.

Zdjęcie Siergiej Ławrow / AFP