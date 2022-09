Ławrow w Nowym Jorku. Mówił o doktrynie nuklearnej

Oprac.: Aleksandra Cieślik Ukraina - Rosja

Rosyjski minister spraw zagranicznych Siergiej Ławrow zapowiedział w sobotę w Nowym Jorku, że wszystkie rosyjskie prawa i doktryny, w tym doktryna nuklearna, będą miały zastosowanie do terytoriów Ukrainy, "przyłączonych" do Rosji w drodze "referendów" - podał portal Ukraińska Prawda. "Oświadczenia Kremla o możliwym użyciu broni jądrowej są 'absolutnie nie do przyjęcia' i Kijów nie podda się" - napisał minister spraw zagranicznych Ukrainy Dmytro Kułeba.

Zdjęcie Siergiej Ławrow w ONZ / Lev Radin / Zuma Press / Agencja FORUM