Minister spraw zagranicznych Siergiej Ławrow wygłosił przed Dumą Państwową przemówienie, w którym omówił nową strategię polityki zagranicznej Federacji Rosyjskiej. Według państwowej agencji RIA Novosti "zaktualizowana koncepcja będzie koncentrować się na potrzebie zniesienia monopolu Zachodu w kształtowaniu ram życia międzynarodowego".

Nowa koncepcja polityki zagranicznej Rosji. Przemówienie Ławrowa

Ławrow stwierdził, że Zachód podporządkował sobie cały system międzynarodowy, ponieważ realizował "egoistyczne interesy". W jego opinii nowe ramy relacji między państwami powinny być oparte na "sprawiedliwej i uniwersalnej równowadze interesów, zgodnej z Kartą Narodów Zjednoczonych, która chroni zasadę suwerennej równości wszystkich państw".

Reklama

- Anglosasi i reszta kolektywnego Zachodu, który podporządkował się im bezdyskusyjnie, chcą za wszelką cenę narzucić swój dyktat w stosunkach światowych - stwierdził szef rosyjskiego MSZ. Dodał, że "nadrzędnym celem USA jest dalsze kontrolowanie warunków rozwoju całej ludzkości w imię własnej dominacji na świecie".

Siergiej Ławrow: Zachód prowadzi wojnę przeciwko Rosji przy pomocy Ukrainy

Jak przekazała agencja TASS, szef dyplomacji oznajmił, że "Stany Zjednoczone i ich satelity prowadzą wszechogarniającą wojnę hybrydową przeciwko Rosji, by otoczyć ją kordonem sanitarnym i uczynić z niej kraj zbójecki", którym zdaniem Ławrowa jego kraj nie jest. Podkreślił przy tym, że skutki działań Waszyngtonu widać w Ukrainie. - Ta wojna hybrydowa była przygotowywana od wielu lat przy użyciu ukraińskich narodowych radykałów. Są dla Zachodu niczym taran - stwierdził.

Siergiej Ławrow oświadczył, że Kreml "do ostatniej chwili (przed wybuchem wojny - przyp. red.) robił wszystko, by załagodzić napięcia i znaleźć równe, oparte na wzajemnym szacunku porozumienie", lecz Zachód odrzucił starania Moskwy w sposób "arogancki". - Oni nie chcieli nawet rozmawiać o naszych uzasadnionych obawach. Wszystko to pozostawiło nas rok temu bez wyjścia - dodał.

"Reżim Zełenskiego chciał siłowo stłumić suwerenność Donbasu"

- W lutym 2022 roku na rozkaz reżimu Zełenskiego ukraińskie siły zbrojne przystąpiły do siłowego stłumienia suwerenności Donbasu, nasilając bombardowania zaludnionych terenów. W odpowiedzi na oficjalny apel władz Ługańskiej i Donieckiej Republiki Ludowej uznaliśmy ich niepodległość i zgodnie z art. 51 Karty Narodów Zjednoczonych przyszliśmy im z pomocą, rozpoczynając "specjalną operację wojskową" - tłumaczył politykę Kremla Siergiej Ławrow.

Minister spraw zagranicznych Rosji ocenił, że Zachód próbował izolować Rosję, ale te działania "nie powiodły się". - Nasi wrogie muszą to przyznać - oświadczył.

Jak zaznacza agencja RIA Novosti, w zeszłym tygodniu wiceszef MSZ Rosji Siergiej Riabkow zapowiedział, że w najbliższym czasie zostanie opublikowana zaktualizowana koncepcja polityki zagranicznej Rosji. Z kolei rzecznik prasowy Kremla Dmitrij Pieskow dodał, że wkrótce prezydent Rosji Władimir Putin podpisze dokument.