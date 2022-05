- Myślę, że wizyta prezydenta Joe Bidena jest brana pod uwagę, ale to tylko kwestia tego, jak szybko będzie to wykonalne - powiedział Adam Schiff telewizji CNN.

Joe Biden a wizyta w Ukrainie. "To kwestia czasu"

Amerykański kongresmen dodał, że delegacja nie poruszyła tej kwestii podczas niedzielnej rozmowy z prezydentem Wołodymyrem Zełenskim.

Schiff zaznaczył, że spotkanie z Zełenskim dotyczyło przede wszystkim tego, jakie są jego priorytety w zakresie dalszej pomocy, zwłaszcza że Ukraińcy wchodzą w nową fazę wojny, w której walki koncentrują się we wschodniej części kraju.

Na pytanie reportera, co prezydent Ukrainy sądzi o 33 miliardach dolarów pomocy amerykańskiej, o które prezydent USA zwrócił się do Kongresu, Schiff powiedział: "Jego zadaniem jest powiedzieć, że nic nie wystarczy, i my to rozumiemy, szanujemy to. Niemniej jednak myślę, że jest bardzo wdzięczny za to, co robimy".

Schiff podkreślił, że dyskusje obejmowały szeroki zakres tematów, rozmawiano min o dostarczeniu Ukrainie potrzebnego jej sprzętu wojskowego. Podczas rozmów poruszono również temat kryzysu humanitarnego, który jest konsekwencją rosyjskiej inwazji, a także zbrodni wojennych popełnionych przez rosyjskiego okupanta.

- Jako przewodniczący wywiadu chciałem się upewnić, że otrzyma on potrzebne mu informacje wywiadowcze - dodał Schiff.

