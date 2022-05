Kursk: Rosjanie stracili most, którym przerzucali wojsko do Ukrainy. Są zdjęcia

Chodzi o most kolejowy położony na terenie obwodu kurskiego w Rosji - niedaleko granicy z Ukrainą. Rosjanie wykorzystywali przeprawę do przerzucania swoich wojsk i sprzętu do Ukrainy. Szef władz obwodu kurskiego Roman Starowojt wskazywał, że zniszczeniu uległo torowisko na 67. kilometrze trasy Sudża-Sosnowy Bór.

Radio Swoboda i agencja Unian podają, że w ciągu dnia pojawiły się dokładniejsze informacje w tej sprawie i zdjęcia ukazujące zniszczenia. Jak się okazuje, most uległ całkowitemu zniszczeniu, przeprawa nim nie będzie w najbliższym czasie możliwa. Radio Swoboda pisze, że prawdopodobnie doszło do wysadzenia mostu. Zdjęcia zamieszczone w sieci zdają się potwierdzać taką wersję wydarzeń.

Gubernator obwodu kurskiego mówi o "sabotażu"

Gubernator obwodu odniósł się do sprawy w cytowanym przez media komunikacie na Telegramie. Jak mówi, w sprawie wszczęto śledztwo, ponieważ podejrzewa się, że na miejscu doszło do aktu sabotażu. Rosjanin nie wskazuje jednak, kto miałby dokonać wspomnianego sabotażu. Według włodarza obwodu, w wyniku zawalenia się konstrukcji nikt nie został ranny.

24 lutego Rosjanie wjechali na niepodległe terytorium Ukrainy i od tego czasu okupują część kraju. Początkowa ofensywa skupiała się m.in. na przejęciu stolicy Ukrainy - Kijowa, jednak zakończyła się fiaskiem Rosjan. Po pierwszym niepowodzeniu, rosyjskie wojska przeniosły się na wschodni pas kraju, gdzie usiłują przejąć kontrolę nad kilkoma obwodami.