W trakcie swojego wystąpienia Siergiej Ławrow oskarżył Ukrainę oraz jej zachodnich sojuszników, o popieranie "bezkarności" we wschodnim regionie Donbasu. - Kijów odmawia podstawowych praw swojej, w dużej mierze rosyjskojęzycznej, społeczności - powiedział.

- Ludziom odmawiano emerytur, dotacji, dostępu do edukacji i podstawowych praw obywatelskich - twierdził Ławrow.

Ławrow wyszedł z sali

Minister spraw zagranicznych Federacji Rosyjskiej przekonywał, że Ukraina wraz z sojusznikami takimi jak Niemcy, Francja i Stany Zjednoczone próbują "narzucić zupełnie inną narrację o rosyjskiej agresji".

Zamiast przekonać Kijów do realizacji porozumień mińskich, które zakończyły wojnę w Donbasie w 2014 roku, Ławrow powiedział, że Zachód "cynicznie zignorował" represyjne działania Ukrainy, w tym "wyrzucenie" języka rosyjskiego. Po zakończeniu swojej propagandowej przemowy, Ławrow wyszedł z sali obrad - co spotkało się z krytyką pozostały mówców.

- Opuścił izbę, nie jestem zaskoczony. Nie sądzę, żeby Ławrow chciał usłyszeć zbiorowe potępienie rady - powiedział James Cleverly brytyjski minister spraw zagranicznych cytowany przez Sky News.

Kułeba: Każdy Ukrainiec jest gotowy bronić Ukrainy

Na szczycie ONZ w Nowym Jorku wystąpił też minister spraw zagranicznych Ukrainy Dmytro Kułeba - zwrócił uwagę, że ma podobną opaskę do tej, którą miał na nadgarstku ukraiński żołnierz zabity przez Rosjan, którego ciało znaleziono w masowym grobie w Iziumie.

Kułeba zaznaczył, że "Rosja powinna wiedzieć jedną rzecz: nigdy nie będzie w stanie zabić nas wszystkich". Dodał też, że gdy po rosyjskiej agresji tysiące Ukraińców wróciło z zagranicy, by bronić kraju, teraz tysiące Rosjan ucieka przed ogłoszoną przez Putina mobilizacją.

- Dziś każdy Ukrainiec jest z bronią gotowy bronić Ukrainy i zasad Karty Narodów Zjednoczonych - powiedział.

"Nie możemy pozwolić Rosji, by wznowiła swoje igrzyska głodu na świecie"

Dyplomata zaznaczył, że choć rosyjscy żołnierze popełniają na Ukrainie zbrodnie, to także rosyjscy dyplomaci są za nie bezpośrednio odpowiedzialni, bo "ich kłamstwa podżegają do tych zbrodni i je ukrywają".

Kułeba zaapelował też do państw ONZ, by wywarły "maksymalną presję" na Rosję, by utrzymała porozumienie pozwalające na eksport ukraińskiej żywności.

- Nie możemy pozwolić Rosji, by wznowiła swoje igrzyska głodu na świecie - powiedział.

Zbigniew Rau: Świat powinien rozważyć propozycję Zełenskiego

Szef MSZ Zbigniew Rau na forum Rady Bezpieczeństwa ONZ powiedział, że "Polska opowiada się za pełnym pociągnięciem Rosji do odpowiedzialności i zapłacenia przez nią odszkodowania za zniszczenia spowodowane jej agresją na Ukrainę". Dodał przy tym, że "Polska opowiada się za pełnym pociągnięciem Rosji do odpowiedzialności i zapłacenia przez nią odszkodowania za zniszczenia spowodowane jej agresją na Ukrainę".

- Każdy dzień przynosi nowe dowody i zeznania na temat rosyjskich zbrodni popełnianych na okupowanych terytoriach (...) Na tym mrocznym tle, Polska opowiada się za pełną odpowiedzialnością Rosji za wszystkie zbrodnie i za odszkodowaniem za wyrządzone szkody - powiedział Rau podczas debaty na Radzie Bezpieczeństwa.

Dodał też, że świat powinien poważnie rozważyć zgłoszoną w środę przez prezydenta Ukrainy propozycję stworzenia specjalnego trybunału międzynarodowego do osądzenia rosyjskich zbrodni popełnionych przeciwko Ukrainie oraz mechanizmu do wypłacenia odszkodowań za poniesione straty.