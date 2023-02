Jeszcze w sobotę prezydent USA Joe Biden spędzał weekend w Waszyngtonie. Wraz z żoną, Jill Biden, był na kolacji w restauracji. Za kulisami zaś urzędnicy w Białym Domu i innych rządowych agencjach intensywnie pracowali, by niezapowiedziana podróż do Kijowa doszła do skutku.

W niedzielę rano Joe Biden pojechał do Joint Base Andrews poza Waszyngtonem. Odleciał stamtąd o 4:15 (10:15 czasu polskiego) w towarzystwie garstki asystentów na pokładzie Air Force One.

Prezydentowi towarzyszyła też niewielka liczba dziennikarzy. Był jeden reporter i jeden fotograf.

Reklama

"Dobrze jest być z powrotem w Kijowie"

Samolot przyleciał do bazy lotniczej Ramstein w Niemczech w niedzielę w okolicy południa. Po zatankowaniu prezydent odleciał do Rzeszowa, skąd po godzinnej jeździe, dotarł do Przemyśla.

Następnie Joe Biden wsiadł do pociągu i przez 10 godzin jechał do Kijowa. To była nocna podróż, przy silnej obstawie ochrony.

W poniedziałek, około 8 rano (czasu lokalnego), pociąg zatrzymał się na stacji Kijów-Pasażyrśkyj. Teren wokół peronu został odgrodzony. Prezydenta przywitała ambasador USA w Ukrainie Bridget Brink.

CZYTAJ WIĘCEJ: Biden w Kijowie pokazał się jako samiec alfa wolnego świata. Historii jednak (jeszcze) nie zmienił

- Dobrze jest być z powrotem w Kijowie - powiedział Biden po wyjściu z pociągu.

W stolicy Ukrainy prezydent USA spotkał się z Wołodymyrem Zełenskim.

W drodze z Kijowa do Polski jechał w wagonie zmodernizowanym przez polską PESĘ - napisano w mediach społecznościowych.