Kulisy pokojowej misji premierów w Kijowie

Jakub Oworuszko Ukraina - Rosja

Ponad dobę trwała pokojowa misja premierów Polski, Czech i Słowenii, którzy wyruszyli specjalnym pociągiem do Kijowa. Wyjazd, ze względów bezpieczeństwa, owiany był tajemnicą, ale Interia poznała jego kulisy. - Chcemy, by nasze działania na rzecz Ukrainy miały szerokie poparcie we wszystkich państwach na Zachodzie - mówi w rozmowie z Interią Piotr Müller, rzecznik rządu, jeden z członków polskiej delegacji do Kijowa.

