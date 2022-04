Ukraina - Rosja Ukraińskie Siły Powietrzne: Rosja zmieniła taktykę walki w powietrzu

- Nie wyobrażam sobie momentu, kiedy Putin wyjdzie i powie: "no cóż, przegraliśmy, to był błąd". To się nigdy nie zdarzy, zawsze będą mówić, że wygrywają, że wszystko jest w porządku i wszystko idzie zgodnie z planem - powiedział Kułeba.

"Putin rozumie, że nie jest wystarczająco silny"

Przypomniał, że Rosjanie wielokrotnie mówili o zniszczeniu ukraińskich sił obrony przeciwlotniczej, ale ukraińskie wojsko nadal zestrzeliwuje rosyjskie samoloty i śmigłowce.

- Niezależnie od realiów, z podejmowanych przez Rosjan kroków mogę wywnioskować, że Putin rozumie, iż nie jest wystarczająco silny, aby kontynuować ataki na Ukrainę ze wszystkich stron. A teraz to już oczywiste - dodał Kułeba.