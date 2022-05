Kułeba: Jeżeli nie uzyskamy statusu kandydata do UE, uznamy, że Europa nas oszukuje

Oprac.: Dawid Zdrojewski Ukraina - Rosja

Jeśli nie otrzymamy statusu kandydata, oznaczać to będzie jedno, że Europa próbuje nas oszukać. I nie zaakceptujemy tego - powiedział we wtorek w wywiadzie dla "Financial Times" minister spraw zagranicznych Ukrainy. Dmytro Kułeba dodał, że "Ukraina jest jedynym miejscem w Europie, gdzie ludzie umierają za wartości, dla których powstała Unia Europejska". - I to należy szanować - podkreślił.

Zdjęcie Dmytro Kułeba / AFP