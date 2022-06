Ukraina - Rosja Osobisty ochroniarz prezydenta Ukrainy. Kim jest Maksym Doniec?

Wideokonferencja została wcześniej umówiona za pośrednictwem poczty elektronicznej. Na początku rozmowy Giffey została zapytany przez "Kliczkę", ilu ukraińskich uchodźców Berlin już przyjął i jak funkcjonuje wsparcie finansowe - opisuje dziennik "Bild".

Nieco później jednak rozmowa przybrała nieoczekiwany obrót: "Kliczko" poprosił Giffey, aby z pomocą policji odesłał wszystkich ukraińskich mężczyzn na Ukrainę. To sprawiło, że ludzie w Berlinie stali się bardzo podejrzliwi. "Przebieg rozmowy i temat wywołały nieufność po stronie berlińskiej. Rozmowa została przerwana przedwcześnie" - poinformowała Kancelaria Senatu.

"Nic nie wskazywało na to, że wideokonferencja nie jest prowadzona z prawdziwą osobą. Wygląda na to, że to deep fake" - napisano na Twitterze kancelarii.

Witalij Kliczko potwierdza: Nie rozmawiałem z burmistrz

Deep fake to "zmanipulowane obrazy, filmy lub nagrania dźwiękowe stworzone przy użyciu sztucznej inteligencji. Można je bardzo łatwo wyprodukować, na przykład za pomocą aplikacji - bardzo znaną i popularną formą deepfakes jest "podmiana twarzy" - wyjaśnia portal telewizji ZDF.

Według informacji portalu rbb24 wideorozmowa została zaplanowana kilka tygodni temu. Tematem przewodnim miała być współpraca między Berlinem a stolicą Ukrainy - Kijowem.

Witalij Kliczko potwierdził w piątek wieczorem "Bildowi": "Nie rozmawiałem dzisiaj z burmistrz Berlina".

Natychmiast po tej wideokonferencji Kancelaria Senatu poinformowała ambasadę Ukrainy w Berlinie. Stamtąd też przyszło potwierdzenie: Witalij Kliczko nie rozmawiał z Giffey.