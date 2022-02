Zdjęcia przedstawiające najprawdopodobniej rosyjskie czołgi trafiły do sieci w ostatnich kilkunastu godzinach.

Kryzys Rosja-Ukraina. Czołgi z oznaczeniem dla sił powietrznych?

Na screenie z nagrania widać dwie białe kropki namalowane na przednich częściach maszyny. Zdaniem internautów ma to być specjalne wojskowe oznaczenie dla sił powietrznych Rosji, które ma zapobiec ostrzelaniu własnych czołgów oraz żołnierzy.



Do sieci trafiło także nagranie, które ma pokazywać transport rosyjskich czołgów sprzed dwóch dni w okolicy miejscowości Kantemirovka, znajdującej się w odległości około 15 kilometrów od granicy Rosji z Ukrainą. Na zarejestrowanym filmie widzimy najprawdopodobniej ten sam czołg, którego fotografie trafiły do sieci.





Kryzys Rosja-Ukraina. Zbigniew Rau leci do Moskwy

Napięcie na linii Rosja-Ukraina staje się coraz bardziej widoczne. By zminimalizować ryzyko agresji ze strony Kremla, w ostatnich dniach wielu światowych przywódców prowadziło rozmowy z Władimirem Putinem.



W poniedziałek do Rosji poleci też Zbigniew Rau - szef polskiej dyplomacji - w roli przewodniczącego OBWE. Na Kremlu ma spotkać się z Siergiejem Ławrowem - szefem MSZ Rosji.



- Wśród tematów rozmów szefów MSZ Polski Zbigniewa Raua i Rosji Siergieja Ławrowa będą agenda związana z OBWE, jej problemy i rola Rosji w tej organizacji, ale także i to, co dzieje się w tej chwili na Ukrainie, gdzie OBWE odgrywa niepoślednią rolę - mówił w czasie konferencji prasowej rzecznik polskiego MSZ Łukasz Jasina.



Rozmowy Zbigniewa Raua z Siergiejem Ławrowem zaplanowane są na godzinę 11 czasu moskiewskiego (godz. 9 w Polsce - red.) we wtorek 15 lutego.