- Otrzymaliśmy ofertę z Czech, mówiącą, że są w stanie wspomóc nas żołnierzami oraz innymi zdolnościami militarnymi. Jesteśmy na początku dyskusji - poinformował we wtorek słowacki minister obrony Jaroslav Nad.

Konflikt Rosja-Ukraina. Czechy chcą wzmocnić Słowację

- Jeśli stworzymy struktury złożone z jednostek i środków, których obecnie brakuje Słowacji, to nie tylko wzmocnimy nasze zdolności obronne, ale także zaoszczędzimy na wydatkach wojskowych - dodał szef resortu obrony Słowacji

Z kolei szef słowackiej dyplomacji Ivan Korczok już w styczniu zapowiadał, że sojusznicy NATO rozważają rozmieszczenie swoich jednostek również na Słowacji.

Konflikt na Ukrainie. Państwa wzmacniają wschodnią flankę NATO

W ramach wzmocnienia wschodniej flanki NATO część swoich żołnierzy do Polski wysłała już Wielka Brytania oraz rząd USA. Amerykańscy żołnierze trafią nie tylko do Polski. Część wojsk ma zostać przetransportowana do Niemiec oraz do Rumunii.



W poniedziałek rząd Portugalii poinformował, że wyśle wojska na Litwę . Żołnierze z tego kraju mają wspierać działania na granicy z Białorusią w przypadku ewentualnego kryzysu migracyjnego wywołanego agresją Rosji na Ukrainę.