Walcząca dotąd w Bachmucie na wschodzie Ukrainy samodzielna taktyczna grupa rozpoznania powietrznego, dowodzona przez oficera o pseudonimie "Madziar", poinformowała w piątek, że otrzymała rozkaz, by wycofać się z miasta po 110 dniach walk z rosyjskimi wojskami - podała ukraińska agencja UNIAN.

"Ukraińskie jednostki wciąż bronią Bachmutu! Po 110 dniach w Bachmucie "Ptaki Madziara" otrzymały nowe zadania. Nie komentuje się rozkazów" - napisał oficer na Telegramie

Telegram Rozwiń

Doniesienia o odwrocie pierwszych ukraińskich formacji nie zostały jak dotąd potwierdzone przez władze cywilne i wojskowe w Kijowie.

Reklama

Krytyczna sytuacja pod Bachmutem

Sytuacja obrońców Bachmutu staje się krytyczna. Siły rosyjskie przesunęły się z zajętych miejscowości Berchiwka i Jahidne w kierunku Chromowego, przez które przebiega droga do miasteczka Czasiw Jar. W ten sposób ostatnia kontrolowana dotychczas przez ukraińskie wojska trasa dojazdowa do Bachmutu staje się niedostępna. Na południe od miasta trwają walki w okolicach Iwaniwskego.

W tej chwili do pełnego okrążenia Bachmutu brakuje zaledwie 5,5 km, ale można już mówić o okrążeniu operacyjnym. Oznacza to, że Ukraińcy mogą jeszcze przemieszczać się w pięciokilometrowym pasie na zachód od miasta, lecz przeciwnik posiada już kontrolę ogniową nad ostatnią trasą wiodącą do Bachmutu - powiadomił w czwartek niezależny projekt śledczy Conflict Intelligence Team.

Co więcej, rosyjskie wojska zniszczyły most w pobliżu Chromowego na zachód od Bachmutu, w obwodzie donieckim, na ostatniej kontrolowanej dotąd przez ukraińskie siły trasie dojazdowej do miasta, wiodącej do miejscowości Czasiw Jar - twierdzi CNN.

Telegram Rozwiń

Mamy nadzieję, że most zostanie naprawiony w ciągu kilku najbliższych dni, ponieważ jest to szlak komunikacyjny o krytycznie ważnym znaczeniu. Drogą przez Chromowe ewakuuje się cywilów i dostarcza amunicję ukraińskim wojskom. Obecnie nasze siły mogą jeszcze dostać się do Bachmutu błotnistymi polnymi drogami - powiadomili w rozmowie z amerykańską stacją funkcjonariusze ukraińskiej policji z niedalekiej Kostiantyniwki.

Prigożyn zwrócił się do Zełenskiego

3 marca szef grupy Wagnera Jewgienij Prigożyn opublikował nagranie, w którym powiedział, że "Bachmut został praktycznie otoczony i Ukraińcom została tylko jedna droga ewakuacyjna".