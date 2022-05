W miastach Saki, Dżankoj i Krasnohwardijskie rezerwiści są zapraszani do komisji wojskowych "na sprawdzenie". Przy tym mają mieć przy sobie paszport.

Zgodnie z decyzją miejskiej komisji wojskowej w Eupatorii wszyscy mężczyźni zameldowani w Sakach i obwodzie sakskim, którzy otrzymali kategorię A lub B, muszą od 16 do 20 maja przyjść do komisji. O analogicznych decyzjach poinformowano odnośnie do Dżankoja i Krasnohwardijskiego.

Jak podaje Krymskij Wietier, według oficjalnego komunikatu w komisjach sprawdzane są m.in. "dane osobowe" oraz "miejsce zameldowania i zamieszkania".

Wojna w Ukrainie. 80. dzień

Sobota to 80. dzień inwazji Rosji na Ukrainę. Sztab Generalny Sił Zbrojnych Ukrainy poinformował, że dotychczas wojsko rosyjskie straciło już około 27,2 tys. żołnierzy, z czego około 300 w ciągu ostatniej doby. Jak wyliczono w komunikacie, minionej doby siły rosyjskie straciły też jeden śmigłowiec, 13 czołgów, 34 pojazdy opancerzone, 6 systemów artylerii, 2 wieloprowadnicowe wyrzutnie rakiet oraz 6 dronów.